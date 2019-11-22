Киевлян предупредили о карманных ворах-подростках (видео)

Девочки-подростки украли кошелек на Андреевском спуске, а позже хотели вытащить из кармана у женщины телефон

/ Фото: Pixabay

В центре Киева двое девочек-подростков воруют кошельки. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

В частности, один из эпизодов произошел на Андреевском спуске. Там воришки вытащили кошелек, зашли во двор, разделили деньги и пошли дальше. При этом они попали на камеру видеонаблюдения.

Во втором инциденте карманницы пытались вытащить на пешеходном переходе у женщины мобильный телефон, однако она вовремя заметила воровок.

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При этом, пока что другие подробности не сообщаются. Также пока не ясно, были ли задержаны нарушительницы.

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Напомним, Голосеевский районный суд Киева приговорил к 10 и 13 годам лишения свободы двух парней, которые до смерти избили несовершеннолетнего, украв у него телефон и карманные деньги. Преступление произошло в сентябре прошло года близ парка имени Тараса Шевченко.

Ранее в Киеве оперативники задержали молодого человека, который напал на курьера и отобрал у него пиццу.

При этом в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

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