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Киевлян предупредили об уличных ворах: орудуют средь бела дня

Сегодня, 12:32

Если вы схватили вора за руку, то следует привлечь внимание как можно большего количества людей

Киевлян предупредили об уличных ворах: орудуют средь бела дня Происшествия Если вы схватили вора за руку, то следует привлечь внимание как можно большего количества людей

Киевлян предупредили о несовершеннолетних воришках, которые крадут у прохожих вещи прямо среди беля дня.

Так, на минувшей неделе киевлянин стал свидетелем уличной кражи, когда три девушки окружили в толпе мужчину и пытались вытащить вещи из его сумки. Никто даже не попытался остановить злоумышленниц.

"Сегодня" провели социальный эксперимент. Один из журналистов изображал из себя карманника и пытался стащить на улице телефон у своей коллеги из рюкзака. Прохожие реагировали на это по-разному: кто-то сразу обращал внимание на то, что совершается кража, а кто-то равнодушно проходил мимо.

Эксперт по безопасности Руслан Болгов отметил, что именно так и орудуют карманники – в толпе прохожих среди бела дня.

"Смотрят на человека, который может зазеваться, на своей волне идет, безалаберно относится к безопасности своих вещей, видно, как выпирает кошелек или телефон", – сказал Болгов.

Он отметил, что вещи следует держать в труднодоступных для воров местах. И обязательно быть бдительным. Так, при нахождении в большом скоплении людей лучше держать свои сумку или рюкзак поближе к себе. Если вы почувствовали, что кто-то копается в ваших вещах, или вы схватили вора за руку,
первое, что следует сделать, – это привлечь внимание прохожих. Свидетели будут главным доказательством по делу.

При этом адвокат Дмитрий Моргун советует не наказывать воров самостоятельно, ведь можно вместо потерпевшего стать виновником.

Напомним, не так давно разбойное нападение на ювелирный магазин произошло в Борисполе под Киевом.

Также сообщалось, что под Николаевом на дороге местного жителя ограбили на более чем 15 миллионов гривен. Нападение произошло на трассе Николаев – Херсон возле села Шевченково.

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Тег Киев, кража, вор, воришка, карманник

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