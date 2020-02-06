Киевлян возмутил велосипедист, который вез ребенка на плечах и без шлема

В патрульной полиции столицы объяснили, что так ездить по городу опасно

Фото: Антон Антон/Facebook

Реклама

В социальных сетях обсуждают фото мужчины в камуфляжной форме и рюкзаком на спине, который едет на велосипеде по улице Бориспольской в Киеве и везет на плечах маленького мальчика.

"Пока идут споры относительно ремней безопасности и детских автокресел, кое-кто вообще не переживает", - написал автор фото.

Отметим, что мужчина едет на велосипеде по улице Бориспольской (Дарницкий район), подвергая опасности ребенка. Оба без шлемов, которые должны быть на голове велосипедиста и пассажира. Пользователи социальных сетей раскритиковали поступок мужчины.

"Когда малой маме расскажет, как с папой катался.... папу ни один шлем не спасет", – написала пользователь социальных сетей Ирина.

Другие окрестили его "адептом ПДД".

"Что здесь комментировать? Тут нужно было срочно вызывать полицию. Если бы вызвали патрульных, мужчина бы понес наказание за такое нарушение в виде штрафа. Так ездить по городу очень опасно, прежде всего для ребенка", – пояснили сайту "Сегодня" в патрульной полиции Киева.

Ранее в Киеве водитель одной из служб такси отказался перевозить пассажиров с ребенком, так как в машине не было детского автокресла. В ответ разгневанный мужчина устроил молодому водителю выволочку, заявив, что "наличие детского кресла в такси – это его личное дело".

Также сообщалось, что в декабре на выезде из Киева автомобиль Chevrolet насмерть сбил двух велосипедистов, которые ехали по Брест-Литовскому шоссе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама