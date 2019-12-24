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Киевлян возмутили автохамы, не пропускавшие машину скорой помощи (видео)

24 декабря, 16:37

Ситуация разрешилась только тогда, когда перед машиной скорой выехал автомобиль патрульных

Киевляне возмутились поведением водителей, которые не хотели в час пик пропускать машину скорой помощи, перевозившую пациента в тяжелом состоянии. Ситуация разрешилась только тогда, когда перед машиной скорой выехал автомобиль патрульных.

Так, в паблике "Киев Оперативный" появилось видео проезда скорой помощи по столичной дороге, когда впереди авто начала движение машина патрульных со звуковой сиреной и проблесковыми маячками, создав "зеленый коридор". Сотрудники скорой уточнили, что пациента, благодаря копам, оперативно довезли в больницу и он будет жить.

В комментариях к посту пользователи возмутились поведением водителей на дороге, не уступавших дорогу медикам.

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"Люди, да вы дикари. Ребенок, старик, роженица, ваш родственник – в скорой может быть кто угодно! Завтра вы случайно можете там оказаться! Да ну как не пропустить скорую?!", "К сожалению, это не редкость, когда водители не пропускают медиков или спасателей. В таких случаях патрульные всегда приходят на помощь. К сожалению, нельзя одновременно и сопровождать медиков/спасателей, и писать штрафы на тех, кто не их пропускает", "Да уж. Такое только у нас возможно. Для проезда скорой с включенной сиреной и проблесковыми маячками нужна полиция с сиреной и проблесковыми маячками", - пишут люди в комментариях.

При этом часть пользователей отмечают, что очень часто становятся в столице свидетелями как раз того, что водители уступают место скорой.

"Не верю, что "никто не уступал дорогу", каждый день езжу по Киеву, всегда и везде стараются пропустить скорую", "Сегодня ехал на Оболонь. Хотя и была пробка, но подъехавшую скорую очень оперативно все пропустили. Даже без использования кряколок. Так что прогресс однозначно присутствует", – также отмечают пользователи.

Ранее журналисты "Сегодня" проверяли, как столичные водители пропускают кареты скорой помощи.

Кроме того, сообщалось, что в Днепре полиция устроила охоту на водителей, которые не пропускают скорые.

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Киев скорая помощь патрульная полиция

Источник: Сегодня

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