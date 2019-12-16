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Киевлян возмутило наглое поведение полицейских, прибывших на вызов о домашнем насилии

16 декабря, 16:22

Александр Марущак

Полицейские угрожали заявителю, что составят на него заявление о ложном вызове

Скриншот

Скриншот

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Киевляне обсуждают в социальных сетях инцидент с двумя участковыми полицейскими, которые прибыли на вызов о домашнем насилии в Днепровском районе.

Так, журналист Дмитрий Реплянчук на своей странице в Facebook сообщил, что утром 16 декабря услышал из квартиры этажом выше глухие удары и крики о помощи, в связи с чем вызвал полицию. Прибывшие на вызов правоохранители заявили, что им надоело приезжать на подобные вызовы и у них нет никаких полномочий, а заявителю самому надо было выйти и "дать леща". Также они начали намекать на то, что журналисту "послышались" звуки ударов, хамили и угрожали, что составят заявление о ложном вызове.

Кроме того, в социальных сетях пользователи сообщают, что один из полицейских ранее принимал участие в акции против домашнего насилия.

В главном управлении полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что на данный момент разбираются в скандальной ситуации с двумя участковыми полицейскими.

"Да, мы видели сообщение в социальных сетях. Сейчас проверяем изложенные в публикации факты. Информация по результатам проверки будет опубликована на нашем сайте чуть позже", – сообщили в полиции Днепровского района.

Там не смогли сказать, допрошены ли участковые, записывали ли они момент общения с заявителем на нагрудные камеры видеонаблюдения, работают ли они на своих участках или же временно отстранены от работы. Также нам не смогли ответить на вопрос: правомерно ли участковому полицейскому так общаться с заявителем.

Напомним, с 1 декабря Киеве в тестовом режиме заработал телефон доверия "15-00" для лиц, которые пострадали от домашнего насилия. Сайт "Сегодня" узнавал, с какими проблемами обращаются жители Киева и кто принимает сообщения от горожан.

Также мы разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками.

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Киев полиция домашнее насилие

Источник: Сегодня

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