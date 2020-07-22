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Киевлян всполошили подозрительные чемоданы: копы рассказали о результатах проверки

22 июля, 14:33

Наталья Руда Наталья Руда

Станция метро "Вокзальная" уже открыта для пассажиров

Два чемодана, которые днем 22 июля обнаружили возле станции метро "Вокзальная" в Киеве и на площади Космонавтов, после проверки взрывотехников не представляют опасности. Отметим, что из-за неизвестного багажа станцию подземки закрывали на вход и выход.

Об этом сообщает патрульная полиция столицы на своей странице в Facebook.

"Сегодня в полицию поступило сообщение от коммунальной службы: на площади Космонавтов обнаружили подозрительный предмет. На вызов немедленно прибыл экипаж патрульных. Место, где обнаружили подозрительный чемодан, патрульные огородили лентой для безопасности прохожих. Инспекторы вызвали на место взрывотехническую службу. После осмотра предмета специалисты службы пришли к выводу, что предмет не представляет опасности", - говорится в сообщении.

Фото: патрульная полиция Киева

Фото: патрульная полиция Киева

Кроме того, в Сети появилось видео, как проверяли чемодан, найденный у "Вокзальной".

На данный момент станцию уже открыли, метрополитен работает в обычном режиме.

Напомним, что накануне по Киеву прокатилась волна минирований. В связи с этим в городе усилили меры безопасности.

Также смотрите в сюжете о "минере" станции метро "Гидропарк" в Киеве:

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Киев минирование чемодан

Источник: Сегодня

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