ФОТОФАКТ. Киевляне борются с "героями парковки" старыми шинами

На Минском массиве машины автохамов забросали покрышками

Фото: facebook.com/minskiymassiv/.

На Минском массиве в Оболонском районе столицы местные жители наказали нарушителей парковки, бросив на их автомобили старые покрышки. Соответствующие фото опубликованы в паблике "Жизнь Минского массива" в Facebook.

"Кто-то решил попортить имущество своим соседям", – говорится в описании к фото.

Фото: facebook.com/minskiymassiv/

Впрочем, местные жители в комментариях к посту пишут, что с "героями парковки" нужно бороться более жесткими методами.

Ранее мы писали, что на улице Ивана Кудри, 38 в Печерском районе Киева автохам протаранил кирпичную лестницу. Так, водитель Chevrolet припарковал автомобиль, въехав в лестницу у подъезда жилого дома. Примечательно, что кирпичная лестница не выдержала удара и частично разрушилась, а автомобиль остался цел.

Также сообщалось, что в рамках парковочной революции в Киеве скоро начнут свою работу инспекторы по парковке. В КГГА анонсировали запуск такой инспекции еще в прошлом году, тогда планировали набрать 90 человек. Но сейчас на улицах в тестовом режиме работают всего восемь человек, поиск остальных продолжается. Да и нарушителей инспекторы пока не штрафуют, а лишь разъясняют им суть нарушений. Работают в трех районах — Шевченковском, Печерском и Голосеевском. В инспекторы особо не рвутся из-за низкой зарплаты. Она составит 4800 грн, а не обещанные ранее 10 тысяч.

Напомним, в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. Киевляне борются с "героями парковки" старыми шинами". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"