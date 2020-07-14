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Киевляне избили битами жителей села: умер 17-летний парень

14 июля, 15:35

Наталья Руда Наталья Руда

Конфликт произошел между жителями столицы и Малютянки

В селе Малютянка под Киевом после драки 17-летний парень умер в машине скорой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Согласно информации правоохранителей, конфликт произошел между жителями Киева и сельскими парнями. При этом киевляне заранее заготовили для драки биты. На месте происшествия сотрудники полиции установили и задержали всех участников инцидента.

"Тело погибшего парня направлено на проведение экспертизы для установления причин смерти. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой ишемической болезни сердца. Телесные повреждения, которые пострадавший получил во время драки, относятся к категории легких, которые не могли привести к смерти пострадавшего", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что по инциденту открыто два уголовных производства – по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства преступления. Решается вопрос об объявлении подозрения участникам конфликта. Меру пресечения изберет суд.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком водитель умер после стычки с патрульными.

Новости "Сегодня" сообщали о драке в Киевском метрополитене.

Также смотрите в сюжете о драке в столичной маршрутке:

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убийство подросток киевская область

Источник: Сегодня

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