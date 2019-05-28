ФОТОФАКТ. Киевляне наказали "героя парковки", написав на его машине ругательства
Инцидент произошел на Оболони
Жители столичной Оболони наказали нарушителя парковки, который заехал на газон, написав на его автомобиле ругательства. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".
"А вы знали, что в новых Mercedes такая надпись появляется автоматически, когда автомобиль "выкупает", что владелец припарковался не очень, и не хочет быть осквернен из-за него?" – с иронией подписали фото "героя парковки" в паблике.
Напомним, что в рамках парковочной революции в Киеве начинают работу инспекторы по парковке. В КГГА анонсировали запуск такой инспекции еще в прошлом году, тогда планировали набрать 90 человек. Но сейчас на улицах в тестовом режиме работают всего восемь человек, поиск остальных продолжается. Да и нарушителей инспекторы пока не штрафуют, а лишь разъясняют им суть нарушений. Работают в трех районах — Шевченковском, Печерском и Голосеевском. В инспекторы особо не рвутся из-за низкой зарплаты. Она составит 4800 грн, а не обещанные ранее 10 тысяч.
При этом в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. Киевляне наказали "героя парковки", написав на его машине ругательства". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В центре Киева из-за "героя парковки" остановились троллейбусы
Водитель Mercedes заблокировал движение троллейбусов 6, 16 и 18
"Когда пластик крепче кирпича". Герой парковки снес лестницу на Печерске
Автомобиль не получил повреждений, а лестница частично разрушена