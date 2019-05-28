ФОТОФАКТ. Киевляне наказали "героя парковки", написав на его машине ругательства

Инцидент произошел на Оболони

Фото: Киев Оперативный

Жители столичной Оболони наказали нарушителя парковки, который заехал на газон, написав на его автомобиле ругательства. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"А вы знали, что в новых Mercedes такая надпись появляется автоматически, когда автомобиль "выкупает", что владелец припарковался не очень, и не хочет быть осквернен из-за него?" – с иронией подписали фото "героя парковки" в паблике.

Напомним, что в рамках парковочной революции в Киеве начинают работу инспекторы по парковке. В КГГА анонсировали запуск такой инспекции еще в прошлом году, тогда планировали набрать 90 человек. Но сейчас на улицах в тестовом режиме работают всего восемь человек, поиск остальных продолжается. Да и нарушителей инспекторы пока не штрафуют, а лишь разъясняют им суть нарушений. Работают в трех районах — Шевченковском, Печерском и Голосеевском. В инспекторы особо не рвутся из-за низкой зарплаты. Она составит 4800 грн, а не обещанные ранее 10 тысяч.

При этом в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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