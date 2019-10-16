Киевляне обсуждают ЧП в метро: стали известны подробности

В социальных сетях сообщают о ЧП на синей ветке метро, где не так давно пассажир упал на рельсы.
"На станции метро "Почайна" людей попросили выйти из вагона, мол, поезд дальше не поедет и это в час пик", – сообщают пассажиры.
В то же время в КП "Киевский метрополитен" сайту "Сегодня" заявили, что ни одного ЧП на синей ветке подземки не зафиксировано.
"Такое бывает, что пассажиров просят покинуть вагон. Это связано с технической поломкой состава, например, поломкой дверей или других механизмов", – рассказали в пресс-службе подземки.
Там заверяют, что синяя ветка и станция "Почайна" продолжают работу в обычном режиме.
Напомним, ранее в Киеве на перроне станции метро "Лукьяновская" пьяный мужчина поссорился с пассажиром и начал размахивать ножом. Однако пассажир не растерялся, выбил из рук правонарушителя опасный предмет и вместе с полицейским задержал дебошира.
Также новости "Сегодня" писали, что пассажирка столичного метрополитена устроила в вагоне импровизированные танцы, чем привлекла внимание пассажиров.
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