Киевляне обсуждают ЧП в метро: стали известны подробности

Пассажиры сообщают, что людей попросили выйти из вагонов на станции "Почайна", а в подземке говорят, что метро работает в обычном режиме

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

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В социальных сетях сообщают о ЧП на синей ветке метро, где не так давно пассажир упал на рельсы.

"На станции метро "Почайна" людей попросили выйти из вагона, мол, поезд дальше не поедет и это в час пик", – сообщают пассажиры.

В то же время в КП "Киевский метрополитен" сайту "Сегодня" заявили, что ни одного ЧП на синей ветке подземки не зафиксировано.

"Такое бывает, что пассажиров просят покинуть вагон. Это связано с технической поломкой состава, например, поломкой дверей или других механизмов", – рассказали в пресс-службе подземки.

Там заверяют, что синяя ветка и станция "Почайна" продолжают работу в обычном режиме.

Напомним, ранее в Киеве на перроне станции метро "Лукьяновская" пьяный мужчина поссорился с пассажиром и начал размахивать ножом. Однако пассажир не растерялся, выбил из рук правонарушителя опасный предмет и вместе с полицейским задержал дебошира.

Также новости "Сегодня" писали, что пассажирка столичного метрополитена устроила в вагоне импровизированные танцы, чем привлекла внимание пассажиров.

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