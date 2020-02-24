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Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадиона

24 февраля, 11:58

Александр Марущак

В обоих направлениях - большие пробки

Под Киевом недовольные жители перекрыли Одескую трассу. По словам очевидцев, митингующие перекрыли полностью обе стороны трассы.

"Объезд по пгт Чабаны тоже невозможен, перекрыто все. Люди идут пешком по трассе в Киев 3-5 км", – пишут в социальных сетях.

На Одесской трассе образовались большие заторы. В полиции Киевской области сайту "Сегодня" сообщили, что здесь происходит санкционированный митинг. Люди вышли на него с плакатами, на которых указана их проблема.

"Митингуют жители поселка Новоселки, Киево-Святошинского района. Люди хотят себе вернуть стадион. Он сейчас находиться в аренде у частного предпринимателя. Но местные жители выступают за его возвращение жителям. По этому вопросу сейчас проходят судебные заседания. Жители в такой способ хотят привлечь внимание к данной проблеме. Сотрудники полиции обеспечивают порядок, пока серьезных нарушений не зафиксировано. Люди не полностью перекрыли проезд автотранспорта", – рассказали нам в полиции Киевской области.

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В тоже время, в социальных сетях пишут, что на митинг сзывали всех желающих, предлагая за участие 150 гривен.

Ранее, в начале января 2020-го в городе Каховка Херсонской области прошли протесты из-за убийства 26-летнего местного жителя. Значительное количество людей собрались возле управления полиции, перекрыв улицу. Колонна людей тянулась от ворот полиции вдоль пешеходного перехода и дальше по улице.

Напомним, в конце ноября 2019-го в Светловодске Кировоградской области объявили чрезвычайное положение. Предшествовала решению чиновников акция протеста горожан. Примерно полтысячи человек перекрыли трассу государственного значения, которая пролегает по Светловодску. Терпение местных лопнуло, поскольку люди мерзли в своих домах. Из-за отсутствия отопления дети не ходили в школу – их отправили на вынужденные каникулы.

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перекрыли чабаны митингующие местные жители под киевом

Источник: Сегодня

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