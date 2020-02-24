Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадиона

Под Киевом недовольные жители перекрыли Одескую трассу. По словам очевидцев, митингующие перекрыли полностью обе стороны трассы.

"Объезд по пгт Чабаны тоже невозможен, перекрыто все. Люди идут пешком по трассе в Киев 3-5 км", – пишут в социальных сетях.

На Одесской трассе образовались большие заторы. В полиции Киевской области сайту "Сегодня" сообщили, что здесь происходит санкционированный митинг. Люди вышли на него с плакатами, на которых указана их проблема.

"Митингуют жители поселка Новоселки, Киево-Святошинского района. Люди хотят себе вернуть стадион. Он сейчас находиться в аренде у частного предпринимателя. Но местные жители выступают за его возвращение жителям. По этому вопросу сейчас проходят судебные заседания. Жители в такой способ хотят привлечь внимание к данной проблеме. Сотрудники полиции обеспечивают порядок, пока серьезных нарушений не зафиксировано. Люди не полностью перекрыли проезд автотранспорта", – рассказали нам в полиции Киевской области. В тренде В Киеве иностранец на джипе насмерть сбил мужчину: появились фото и видео

В тоже время, в социальных сетях пишут, что на митинг сзывали всех желающих, предлагая за участие 150 гривен.

Ранее, в начале января 2020-го в городе Каховка Херсонской области прошли протесты из-за убийства 26-летнего местного жителя. Значительное количество людей собрались возле управления полиции, перекрыв улицу. Колонна людей тянулась от ворот полиции вдоль пешеходного перехода и дальше по улице.

Напомним, в конце ноября 2019-го в Светловодске Кировоградской области объявили чрезвычайное положение. Предшествовала решению чиновников акция протеста горожан. Примерно полтысячи человек перекрыли трассу государственного значения, которая пролегает по Светловодску. Терпение местных лопнуло, поскольку люди мерзли в своих домах. Из-за отсутствия отопления дети не ходили в школу – их отправили на вынужденные каникулы.

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