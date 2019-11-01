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Киевляне поймали водителя автобуса на целой серии нарушений

1 ноября, 19:08

Водитель одновременно курил, занимался смартфоном и лишь иногда поглядывал на дорогу

В Киеве пассажиры автобуса поймали водителя автобуса сразу на нескольких нарушениях: шофер курил в кабине, при этом постоянно смотрел в смартфон, и лишь иногда поглядывал на дорогу.

Стоит напомнить, как в американском штате Аризона пьяный водитель чуть не снес пару с детской коляской в городе Финикс. Инцидент на перекрестке зафиксировали камеры наблюдения. Водитель внедорожника пронесся на красный свет и столкнулся с другой машиной в метре от пешеходов. После аварии виновник пытался сбежать и размахивал перед свидетелями ножом. Мужчину арестовали. Водитель другой машины травмировалась, но угрозы для ее жизни нет.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о другом случае спасения от страшной смерти за секунды до трагедии. Тогда в США полицейский спас человека от наезда поезда. На железнодорожном переезде в штате Юта застрял автомобиль – водитель потерял сознание и не мог сдвинуться с места. Это произошло, когда прямо на машину ехал поезд.

А вот скандалы свидетелям и копам устраивают и в Украине. Пытаясь избежать наказания, в Киеве пьяная водитель иномарки врезалась в отбойник и устроила копам скандал. Полицейским девушка сказала, что ДТП произошло из-за того, что перед ее машиной резко затормозил другой автомобиль. В этом момент виновница происшествия была изрядно пьяна и распивала слабоалкогольный напиток прямо перед копами.

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автобус Киев нарушения водители

Источник: Сегодня

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