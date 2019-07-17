Киевляне сняли на видео, как молодая женщина учит маленькую дочь воровать

Ребенок вытащил у мужчины из кармана мобильный телефон

Пользователи социальных сетей опубликовали видео, как на столичных Березняках молодая женщина, гуляя по улице с тремя маленькими детьми, учит дочь воровать.

Так, небольшой ролик появился в паблике "Киев Оперативный". На кадрах видно, как во дворе жилого дома на улице Березняковская, 36-В, женщина что-то говорит девочке, после чего они обе подходят к сидящему на скамейке мужчине. Женщина просит у него, по-видимому, зажигалку, чтобы закурить, а в этот момент девочка вытягивает у мужчины из кармана брюк мобильный телефон.

В инцидент вмешался водитель автомобиля, который снимал сцену на мобильный телефон. Он попросил ребенка вернуть мобильный телефон, при этом женщина стала быстро уходить с места преступления. В итоге ребенок вернул телефон, а потерпевший не захотел обращаться в полицию.

Ранее сообщалось, что у народного депутата Владимира Арьева на железнодорожном вокзале в Киеве украли из сумки кошелек.

Напомним, что киевлян не так давно напугали домушники с разноцветным пластилином и спичками.

Также смотрите в сюжете, как уберечь имущество во время ограбления.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Киевляне сняли на видео, как молодая женщина учит маленькую дочь воровать". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"