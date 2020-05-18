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Киевляне заметили мертвую рыбу в озере на Воскресенке

18 мая, 16:54

Александр Марущак

На озеро для проверки будут направлены специалисты коммунального предприятия "Плесо"

Киевляне сообщают о море рыбы в озере Радунка в Днепровском районе столицы. Жители заметили сетки с рыбой возле воды и плавающую мертвую рыбу в водоеме. Киевляне сообщают, что таких сеток несколько, а еще много мусора вдоль берегов – какие-то носки, трусы, пластик, бутылки.

Люди уверены, что кто-то поймал рыбу и намеренно бросил ее гнить на берегу.

В управлении экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации сайту "Сегодня" сообщили, что на озеро для проверки будут направлены специалисты коммунального предприятия "Плесо".

"Обращений от граждан о море рыбы на озере Радунка в коммунальное предприятие "Плесо" не поступало. Водоем там достаточно глубокий. Если это локальный вылов рыбы, то сотрудники предприятия выедут на место и уберут все, что лежит на берегу, и отправят на утилизацию. Эту работу выполнят за сегодняшний и завтрашний дни. Скорее всего, так поступили недобросовестные рыбаки, которые выловили рыбу и оставили ее гнить на берегу", – рассказали нам в управлении экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Отметим, что ловить рыбу в нерест запрещено. Следить за этим должны сотрудники государственной экоинспекции.

Ранее десятки килограммов дохлой рыбы и раков выловили в одном из озер столицы в Святошинском районе. Водоем превратился в болото и источал ужасающий запах.

Также сообщалось, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.

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Киев рыба мор

Источник: Сегодня

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