Киевляне жалуются на ночные гонки: шум от машин мешает спать жителям проспекта Свободы

В Киеве на проспекте Свободы активизировались ночные гонщики, жители столицы жалуются на шум от их автомобилей.

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Об этом говорится в обращении депутата Киевсовета Юрия Дидовца к главе Подольского управления Национальной полиции в столице Павлу Василенко, которое опубликовало издание "КиевВласть". В документе Дидовец предлагает организовать ночное патрулирование проспекта Свободы, чтобы пресечь гонки.

"На проспекте Свободы в ночное время (с 23:00 до 3:00) гоняют на автомобилях неизвестные, намеренно создавая шум и нарушая спокойствие граждан", – говорится в обращении, где также отмечается, что гонщики собираются у заведения на проспекте Свободы, 26-А/2.

Уточняется, что жители неоднократно вызывают полицию, но до приезда копов гонщики прекращают быструю езду, а после того, как правоохранители уезжают, снова начинают шуметь.

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"Кроме того, что неизвестные гоняют по проспекту, они также заезжают и во дворы жилых домов, в частности, дома 17 на проспекте Свободы, создавая шум под окнами", – добавил депутат.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что жители центра Киева были доведены до отчаяния из-за гонок на дорогах, которые устраивали мотоциклисты и автомобилисты в ночное время. В полиции говорили, что проблема решится, когда заработает фото- и видеофиксация нарушений. Отметим, что система автофиксации нарушений скорости начала работать в столице и Киевской области с 1 июня.

В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливать по всей Украине.

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