Українська
$ 26,93
30,54
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Киевляне жалуются на ночные гонки: шум от машин мешает спать жителям проспекта Свободы

10 июля, 06:26

Наталья Руда Наталья Руда

Полицию призвали усилить патрулирование

В Киеве на проспекте Свободы активизировались ночные гонщики, жители столицы жалуются на шум от их автомобилей.

Реклама

Об этом говорится в обращении депутата Киевсовета Юрия Дидовца к главе Подольского управления Национальной полиции в столице Павлу Василенко, которое опубликовало издание "КиевВласть". В документе Дидовец предлагает организовать ночное патрулирование проспекта Свободы, чтобы пресечь гонки.

"На проспекте Свободы в ночное время (с 23:00 до 3:00) гоняют на автомобилях неизвестные, намеренно создавая шум и нарушая спокойствие граждан", – говорится в обращении, где также отмечается, что гонщики собираются у заведения на проспекте Свободы, 26-А/2.

Уточняется, что жители неоднократно вызывают полицию, но до приезда копов гонщики прекращают быструю езду, а после того, как правоохранители уезжают, снова начинают шуметь.

В тренде
В Киеве начали массово проверять парковки

"Кроме того, что неизвестные гоняют по проспекту, они также заезжают и во дворы жилых домов, в частности, дома 17 на проспекте Свободы, создавая шум под окнами", – добавил депутат.

Реклама

Ранее новости "Сегодня" писали, что жители центра Киева были доведены до отчаяния из-за гонок на дорогах, которые устраивали мотоциклисты и автомобилисты в ночное время. В полиции говорили, что проблема решится, когда заработает фото- и видеофиксация нарушений. Отметим, что система автофиксации нарушений скорости начала работать в столице и Киевской области с 1 июня.

В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливать по всей Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев гонки шум Виноградарь

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Опасный автобус: в Киеве водитель под наркотиками возил пассажиров (фото)
Опасный автобус: в Киеве водитель под наркотиками возил пассажиров (фото)Происшествия
Отомстил за увольнение: в Киеве мужчина выстрелил в пах бывшему начальнику
Отомстил за увольнение: в Киеве мужчина выстрелил в пах бывшему начальникуПроисшествия
Киевлянка упала в Днепр, а мужчина пытался ее вытащить из воды: копы показали видео спасения
Киевлянка упала в Днепр, а мужчина пытался ее вытащить из воды: копы показали видео спасенияПроисшествия
В Киеве прорвало коллектор: асфальт на дороге провалился на четыре метра (фото)
В Киеве прорвало коллектор: асфальт на дороге провалился на четыре метра (фото)Происшествия
На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фото
На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фотоПроисшествия
Жильцы столичной многоэтажки обнаружили в подъезде годовалую девочку
Жильцы столичной многоэтажки обнаружили в подъезде годовалую девочкуПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять