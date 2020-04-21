Киевлянин открыл стрельбу по прохожим: пострадала женщина

В Киеве полицейские задержали 41-летнего уроженца Полтавской области, который открыл стрельбу из окна своей квартиры в столице по людям во дворе. В результате инцидента пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

ЧП произошло 18 апреля около 15:00 на улице Академика Стражеско в Соломенском районе.

"В полицию обратились местные жители, которые сообщили, что неизвестный из окна одного из домов совершил четыре выстрела из пистолета в сторону зеленых насаждений придомовой территории, создав реальную угрозу для здоровья окружающих граждан и нарушив общественный порядок", – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что в результате стрельбы была ранена женщина.

Стрелка оперативно задержали и изъяли у него пистолет с патронами. Задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия или другого предмета, заранее приспособленного для нанесения телесных повреждений). Прокуратурой готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее похожий инцидент произошел в селе Броварского района. Там мужчина открыл стрельбу по людям, отдыхающим у озера.

Также сообщалось, что возле станции метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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