Киевлянин спал, пока в его квартире разгорался сильный пожар

Мужчину вывели на свежий воздух спасатели

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве.

Киевлянин спал, пока в его квартире разгорался сильный пожар //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/873/0ad/5c48730aded55.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/873/0ad/5c48730aded55.jpg 2019-01-23T16:00:00+02:00 Происшествия Мужчину вывели на свежий воздух спасатели

Ликвидирован пожар в одной из квартир в жилом доме на улице Зои Гайдай, 10А. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве.

О пожаре спасатели узнали сегодня в 10:17. Возгорание произошло на кухне трехкомнатной квартиры на седьмом этаже 9-этажного дома. Одного жителя квартиры спасатели успели вывести на свежий воздух. На момент пожара он отдыхал в одной из комнат, от госпитализации мужчина отказался.

Возгорание сопровождалось интенсивным задымлением, поэтому на свежий воздух были выведены жители верхних этажей дома. В 10:51 пожар был локализован, а уже в 10:52 – ликвидирован. Огонь повредил кухню, стены и потолок квартиры, никто не пострадал.

Тушили пожар шесть единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, ранее мы писали, что в Печерском районе Киев 22 января в доме произошел пожар. Спасли женщину с детьми, эвакуировали более 40 человек. На месте работали 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава.

Кроме того, недавно произошел пожар в здании на территории Киево-Печерской лавры. Пожар возник в двухэтажном доме, принадлежащем монастырскому комплексу. Позже полиция задержала 24-летнего бездомного, который и устроил пожар.

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