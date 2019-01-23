Киевлянин спал, пока в его квартире разгорался сильный пожар
Мужчину вывели на свежий воздух спасатели
Ликвидирован пожар в одной из квартир в жилом доме на улице Зои Гайдай, 10А. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве.
О пожаре спасатели узнали сегодня в 10:17. Возгорание произошло на кухне трехкомнатной квартиры на седьмом этаже 9-этажного дома. Одного жителя квартиры спасатели успели вывести на свежий воздух. На момент пожара он отдыхал в одной из комнат, от госпитализации мужчина отказался.
Возгорание сопровождалось интенсивным задымлением, поэтому на свежий воздух были выведены жители верхних этажей дома. В 10:51 пожар был локализован, а уже в 10:52 – ликвидирован. Огонь повредил кухню, стены и потолок квартиры, никто не пострадал.
Тушили пожар шесть единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава. Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, ранее мы писали, что в Печерском районе Киев 22 января в доме произошел пожар. Спасли женщину с детьми, эвакуировали более 40 человек. На месте работали 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава.
Кроме того, недавно произошел пожар в здании на территории Киево-Печерской лавры. Пожар возник в двухэтажном доме, принадлежащем монастырскому комплексу. Позже полиция задержала 24-летнего бездомного, который и устроил пожар.
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