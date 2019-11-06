Киевлянин устроил стрельбу по соседям, один пострадавший

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В Киеве мужчина, воровавший в доме электричество, устроил стрельбу по соседям, которые пришли к нему выяснить ситуацию. Один человек пострадал. Об этом сегодня, 6 ноября, написала местная жительница Светлана Панюшкина на своей странице в Facebook.

На какой улице произошло ЧП, она не уточнила.

"У нас в доме произошла беда – подстрелили соседа. Выживет или нет, пока не ясно. Шансы близки к нулю. Стрелял сосед, который воровал в нашем доме у всех электричество, не платит за квартиру много лет, и из-за него нам не включали тепло. Соседи собрались, чтобы высказать ему, и он начал стрелять", – сообщила жительница.

По ее словам, в настоящее время дом оцеплен.

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"Стрелявшего взяли, пострадавшего везут в больницу", – добавила Панюшкина.

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Новости "Сегодня" писали, что ранее в Киеве задержали четверых мужчин с оружием и гранатами, которые вечером 12 октября устроили стрельбу в Голосеевском районе столицы и скрылись с места происшествия. На улице Заболотного сотрудники патрульной полиции заметили машину, которая подпадала под ориентировку, и остановили ее.

В салоне находилось четверо мужчин, а при осмотре машины полицейские обнаружили предмет, похожий на автомат, шесть предметов, похожих на гранаты Ф-1, РГД-5 и УЗРГМ-2. Правонарушителями оказались жители Киева и Киевской области.

Что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия – разбирались новости "Сегодня":

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