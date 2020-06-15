Киевлянин в больнице убил врача-педиатра

В Володарской районной больнице мужчина ножом смертельно ранил врача-педиатра. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Киевлянин приехал в гости к родственникам в одно из сел Володарского района, где начал буянить и вести себя агрессивно. Родственники были вынуждены вызвать полицию и скорую помощь. Его успокоили и в сопровождении полицейских транспортировали в районную больницу. После осмотра врачом-психиатром, у мужчины были диагностированы психические расстройства и принято решение поместить его в спецпалату, оборудованную металлической решеткой", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что после этого в полицию поступили еще несколько вызовов от врачей с просьбой утихомирить закрытого дебошира, который пытается сломать металлическую решетку. Полицейские каждый раз за несколько минут приезжали в больницу и помогали медикам.

"Пока работники больницы договаривались о дальнейшей транспортировке больного в столичное психиатрическое учреждение, мужчине удалось выйти из специально оборудованной палаты. Он проник в комнату медперсонала, где схватил нож и нанес им смертельный удар врачу-педиатру. Сейчас полицейские задержали 45-летнего нападающего", – уточнили в полиции.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Меру пресечения ему выберет суд.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина убил собственную мать и закрылся у себя в доме.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в центре столицы возле жилого дома убили хирурга:

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