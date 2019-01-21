Киевлянин выжил после прыжка с моста Метро

Причиной прыжка стала ссора с матерью и девушкой

Фото: Информатор

Киевлянин выжил после прыжка с моста Метро //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/598/cf8/5c4598cf84d28.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/598/cf8/5c4598cf84d28.jpg 2019-01-21T12:06:00+02:00 Происшествия Причиной прыжка стала ссора с матерью и девушкой

В Киеве мужчина 1990 года рождения выжил после прыжка с моста Метро. Об инциденте правоохранители узнали в 18:50 в воскресенье, 20 января.

Как сообщает "Информатор", мужчина спрыгнул с моста на съезде в сторону Набережного шоссе. Очевидцы видели, как неизвестный мужчина перелезал через перила путепровода.









Патрульные прибыли через пять минут после вызова, но на ограждении моста только висела мужская куртка и были видны следы обуви. Полицейские вызвали спасателей и осмотрели территорию набережной. Там они увидели вылезавшего из воды мужчину.

Пострадавшего посадили в автомобиль и дождались медиков скорой помощи. Мужчина находился в алкогольном опьянении. В куртке на мосту остался паспорт и телефон пострадавшего. Перед прыжком он позвонил другу и сказал, чтобы отдал долг матери.

Свой поступок он объяснил семейными трудностями, ссорой с матерью и девушкой. К счастью, в ходе прыжка мужчина не получил никаких травм. Пострадавшего передали приехавшим родственникам, которые забрали его домой.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве маленький мальчик выпал с четвертого этажа дома. Ребенок выжил, его отвезли в "Охматдет" с множественными травмами.

Кроме того, в городе Белгород-Днестровский Одесской области семилетний мальчик выжил после падения с балкона пятого этажа. Ребенок получил много травм и находился в больнице.

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