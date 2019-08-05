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Киевлянин запер мать в горящей квартире и ушел пить пиво

Сегодня, 14:53

Когда полиция нашла мужчину, тот не смог объяснить, почему оставил мать в опасности

Киевлянин запер мать в горящей квартире и ушел пить пиво Происшествия Когда полиция нашла мужчину, тот не смог объяснить, почему оставил мать в опасности

В Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. Так, в квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. 

По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. 

Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет – возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

"Мы дали ориентировку, рассказали, в чем он был одет. Наши коллеги, патрулируя территорию возле дома, нашли данного мужчину. На вопросы, почему он так поступил, он подтвердил информацию, что ремонтировал какое-то радио и поджег какую-то деталь, чтобы что-то отремонтировать", – рассказала старший лейтенант патрульной полиции Киева Наталья Пивнева.

Не так давно в Киеве вспыхнул пожар в жилом семиэтажном доме в центре города на Кловском спуске, 14/24.

Напомним, в селе Камплица Змиевского района женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.

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Киев пожар поджог пиво

Источник: Сегодня

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