Киевлянина, жестоко избившего отчима-ветерана АТО, отправили под арест (видео)

Пострадавший после избиения находится в больнице в состоянии комы

Киевлянину, который едва не убил собственную мать и отчима, суд избрал меру пресечения – два месяца ареста.

О заседании по делу о нападении, из-за которого ветеран АТО Игор Панов с позывным "Хан" находится в состоянии комы, пресса узнала только тогда, когда уже начали объявлять решение. После его оглашения конвой быстро вывел арестованного из зала суда.

"Максим, почему вы напали на маму?" – попытались спросить арестованного журналисты, но ответа не услышали.

"Сегодня" спросили у судьи, которая вела заседание, почему оно было закрытым.

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"Резонансное дело, приехали телеканалы. Мы просто по-человечески вас спрашиваем, почему вы нас не пустили?". "Закройте, выйдите из зала, пожалуйста!" – ответила судья.

Два месяца под арестом проведет и товарищ нападающего. По версии следствия, супругов били двое. Однако второй подозреваемый вины не признает.

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"Когда ко мне прибежали и сказали – нужна помощь, я сказал – ну да, возможно, я тебе помогу. Когда я вышел, уже не было кому помогать. Он прибежал весь в крови, я – не я и квартира – не моя. Я говорю, так это ты с ними дерешься, а не я, ты делишь имущество, мне на твое имущество не важно", – объяснил суду второй задержанный.

Жестокость, с которой избили супругов, шокировала. Разбитые лица, пробит череп, ушибы головного мозга. Мать нападающего только вчера вышла из комы, а ее муж, ветеран АТО, – до сих пор без сознания. Ему ежедневно нужна донорская кровь. С этим помогают военные, с которыми служил "Хан".

Ранее в Киеве двое молодых людей напали на полицейского, который прибыл на вызов о нарушении тишины в Деснянском районе.

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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