Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,6
27,12

Киевлянину грозит восемь лет за убийство собаки на глазах у детей

28 января, 19:03

Живодер выбросил маленького йорка с 12-го этажа

/ Фото: Pixabay

Жителю Киева вручили подозрение в жестоком обращении с животным, которое привело к его гибели. Преступление было совершено с особой жестокостью и в присутствии малолетних детей, сообщает прокуратура Киева.

Трагедия произошла в марте 2019 в Оболонском районе столицы.

Подозреваемый, находясь в своей квартире, во время конфликта с сожительницей, в присутствии своих маленьких детей схватил собаку породы йоркширский терьер и выбросил ее в окно квартиры на 12-м этаже.

При этом мужчина действовал с целью убийства животного и полностью осознавал свои действия. От полученных травм собака погибла.

"Инкриминируемое преступление относится к категории тяжких, а живодеру грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет", – сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Киевской области жители села Пилява заявляют о массовых убийствах животных. Тут уже два года подряд травят и бездомных, и домашних четвероногих. Селяне подозревают, что это дело рук одного из соседей.

Также сообщалось, что Верховная Рада отказалась усилить наказание за случаи живодерства в Украине. Народные депутаты не поддержали законопроект №6598 о внесении изменений в законодательство в сфере охраны животного и растительного мира.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев собака прокуратура преступление окно живодер защита животных

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом нашли тело подростка, пропавшего два дня назад
Под Киевом нашли тело подростка, пропавшего два дня назадПроисшествия
Драка с Кивой в центре Киева: нардеп рассказал свою версию событий
Драка с Кивой в центре Киева: нардеп рассказал свою версию событийПроисшествия
В Киеве зафиксировали случай заражения коронавирусом: детали
В Киеве зафиксировали случай заражения коронавирусом: деталиПроисшествия
ЧП в метро Киева: в подземке рассказали детали
ЧП в метро Киева: в подземке рассказали деталиПроисшествия
В Киеве третий месяц разыскивают молодого мужчину
В Киеве третий месяц разыскивают молодого мужчинуПроисшествия
В Киеве из-за аварии метро в час пик на станции собралась огромная толпа: видео
В Киеве из-за аварии метро в час пик на станции собралась огромная толпа: видеоПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...