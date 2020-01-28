Киевлянину грозит восемь лет за убийство собаки на глазах у детей

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Жителю Киева вручили подозрение в жестоком обращении с животным, которое привело к его гибели. Преступление было совершено с особой жестокостью и в присутствии малолетних детей, сообщает прокуратура Киева.

Трагедия произошла в марте 2019 в Оболонском районе столицы.

Подозреваемый, находясь в своей квартире, во время конфликта с сожительницей, в присутствии своих маленьких детей схватил собаку породы йоркширский терьер и выбросил ее в окно квартиры на 12-м этаже.

При этом мужчина действовал с целью убийства животного и полностью осознавал свои действия. От полученных травм собака погибла.

"Инкриминируемое преступление относится к категории тяжких, а живодеру грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет", – сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Киевской области жители села Пилява заявляют о массовых убийствах животных. Тут уже два года подряд травят и бездомных, и домашних четвероногих. Селяне подозревают, что это дело рук одного из соседей.

Также сообщалось, что Верховная Рада отказалась усилить наказание за случаи живодерства в Украине. Народные депутаты не поддержали законопроект №6598 о внесении изменений в законодательство в сфере охраны животного и растительного мира.

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