Киевлянину "светит" пять лет тюрьмы за украденную детскую игрушку
Житель столицы, укравший в магазине игрушку, ранее уже был судим
Правоохранители задержали ранее судимого киевлянина за кражу в одном из ТРЦ детской игрушки стоимостью около четырех тысяч гривен, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.
Как уточнили в полиции, во время отработки Днепровского района по предупреждению имущественных преступлений столичные оперативники в торгово-развлекательном центре на проспекте Романа Шухевича увидели мужчину, поведение которого показалось им подозрительным.
Так, оперативники заметили, как в магазине игрушек неизвестный спрятал в сумку коробку и направился к выходу мимо кассы: клиента с неоплаченным товаром сразу задержали. Им оказался 34-летний уроженец другого государства, ранее судимый за разбойное нападение, кражи и мошенничество.
Украденную игрушку изъяли, а злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По факту инцидента начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Запорожье сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже аккумуляторов из припаркованных автомобилей.
Также напомним, что в Харьковской области пограничники и полицейские перекрыли нелегальный канал переправки в Россию украинских девушек, которых собирались использовать для интимных "услуг".
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