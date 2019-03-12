Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Киевлянину "светит" пять лет тюрьмы за украденную детскую игрушку

Сегодня, 11:46

Житель столицы, укравший в магазине игрушку, ранее уже был судим

Фото: Нацполиция
Киевлянину "светит" пять лет тюрьмы за украденную детскую игрушку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/77e/79d/5c877e79d017e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/77e/79d/5c877e79d017e.jpg Происшествия Житель столицы, укравший в магазине игрушку, ранее уже был судим

Правоохранители задержали ранее судимого киевлянина за кражу в одном из ТРЦ детской игрушки стоимостью около четырех тысяч гривен, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

Как уточнили в полиции, во время отработки Днепровского района по предупреждению имущественных преступлений столичные оперативники в торгово-развлекательном центре на проспекте Романа Шухевича увидели мужчину, поведение которого показалось им подозрительным.

Так, оперативники заметили, как в магазине игрушек неизвестный спрятал в сумку коробку и направился к выходу мимо кассы: клиента с неоплаченным товаром сразу задержали. Им оказался 34-летний уроженец другого государства, ранее судимый за разбойное нападение, кражи и мошенничество.

Украденную игрушку изъяли, а злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту инцидента начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Запорожье сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже аккумуляторов из припаркованных автомобилей.

Также напомним, что в Харьковской области пограничники и полицейские перекрыли нелегальный канал переправки в Россию украинских девушек, которых собирались использовать для интимных "услуг".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, кража, рецидивист, магазин, игрушка

Вы сейчас просматриваете новость " Киевлянину "светит" пять лет тюрьмы за украденную детскую игрушку". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве ураган "сдул" с детского сада утеплитель

Сегодня, 10:17

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал

Засыпало всю Соломенку: из окон Апелляционного суда в Киеве "выдуло" тысячи дел

Сегодня, 09:17

Документы вылетели на проезжую часть у суда и кладбище

В Киеве на дорогу повыпадали перепела из-за ДТП на Заболотного

Сегодня, 08:50

У Ford во время движения внезапно лопнуло колесо

Реконструкция "Дома со змеями": как в Киеве спасают уникальное здание

Сегодня, 07:57

Строители работают даже в выходные, чтобы спасти уникальный образец киевского модерна

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)

Карьера этих красавиц-актрис пошла под откос. Фото

Вакарчук объяснил украинцам, за кого не надо голосовать

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

Разведенная Ани Лорак заговорила о любви (фото)

Обнародован продукт, резко повышающий риск развития рака

В США оценили шансы России пробить сухопутный коридор в Крым

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

Видео скрытой камеры Квартала 95 повеселило украинцев

"Не только Путин": Порошенко назвал второго врага Украины
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

10 марта, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников

10 марта, 07:19

Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота