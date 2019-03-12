Киевлянину "светит" пять лет тюрьмы за украденную детскую игрушку

Житель столицы, укравший в магазине игрушку, ранее уже был судим

Фото: Нацполиция

Киевлянину "светит" пять лет тюрьмы за украденную детскую игрушку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/77e/79d/5c877e79d017e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/77e/79d/5c877e79d017e.jpg 2019-03-12T11:46:00+02:00 Происшествия Житель столицы, укравший в магазине игрушку, ранее уже был судим

Правоохранители задержали ранее судимого киевлянина за кражу в одном из ТРЦ детской игрушки стоимостью около четырех тысяч гривен, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

Как уточнили в полиции, во время отработки Днепровского района по предупреждению имущественных преступлений столичные оперативники в торгово-развлекательном центре на проспекте Романа Шухевича увидели мужчину, поведение которого показалось им подозрительным.

Так, оперативники заметили, как в магазине игрушек неизвестный спрятал в сумку коробку и направился к выходу мимо кассы: клиента с неоплаченным товаром сразу задержали. Им оказался 34-летний уроженец другого государства, ранее судимый за разбойное нападение, кражи и мошенничество.

Украденную игрушку изъяли, а злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту инцидента начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Запорожье сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже аккумуляторов из припаркованных автомобилей.

Также напомним, что в Харьковской области пограничники и полицейские перекрыли нелегальный канал переправки в Россию украинских девушек, которых собирались использовать для интимных "услуг".

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