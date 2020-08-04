Киевлянка отравила соседей с маленькими детьми, накормив их блинами с моющим средством

В Киеве жительница Печерского района отравила соседей, у которых двое маленьких детей, блинами с моющим средством.

Реклама

Об этом 4 августа сообщается на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города в Facebook.

"Вчера вечером поступил вызов из Печерского района. Семья с двумя детьми, трех и шести лет, отравилась, поев блинов, в тесто которых, как они узнали, психически больная соседка подлила моющее вещество. Здесь обошлось без госпитализации... Но те блины семья запомнит надолго", - говорится в сообщении.

Ранее передавали, что в столичной школе ученики отравились антисептиком.

Тем временем в Пакистане арестовали 21-летнюю девушку, которая жестоко расправилась с мужем и еще 15 людьми. В частности, ее насильно выдали замуж, хотя она была влюблена в другого человека. Молодая жена пыталась сбежать из ненавистной семьи, однако родственники вернули ее обратно. Тогда девушка вместе с любимым придумали, как расправиться с новым мужем. Она добавила яд в молоко, однако супруг отказался его пить. Немногим позже ее свекровь, не зная, что в молоке яд, приготовила из него домашний йогурт и масло. Этими продуктами она накормила всю многочисленную семью из 27 человек. 15 человек погибли.

Реклама

Также смотрите о массовом отравлении в столице:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама