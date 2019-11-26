Киевлянка, поившая иностранцев снотворным и грабившая их, получила условный срок

Фигурантку задержали в феврале этого года и нашли у нее дома медпрепараты

/ Фото: Pixabay

В Киеве суд вынес приговор девушке, которая поила иностранцев снотворным и обворовывала их. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Правоохранители напомнили, что задержали девушку в феврале этого года по подозрению в совершении нескольких краж.

"При этом злоумышленница действовала по схеме: в интернете знакомилась с иностранцами и договаривалась с ними о встрече. Свидание с мужчинами происходили в квартирах, где они жили. В какой-то момент она подливала им в алкогольные напитки снотворное, а когда они засыпали, обворовывала их", - говорится в сообщении.

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После задержания злоумышленницы у нее дома прошли обыски, в ходе которых нашли таблетки и лекарственное средство снотворного действия.

Обвиняемая признала в суде вину по ч. 2 ст. 185 (Кража). Шевченковский районный суд Киева назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на один год. Кроме того, во время испытательного периода она обязана являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства.

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Ранее в Киеве задержали мужчину, который пытался вынести из супермаркета плитку шоколада и коньяк, не расплатившись за товар на сумму около 3000 гривен.

При этом сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку более чем с 40 тысячами гривен.

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