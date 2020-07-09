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Киевлянка упала в Днепр, а мужчина пытался ее вытащить из воды: копы показали видео спасения

9 июля, 10:47

Наталья Руда Наталья Руда

Жители столицы не смогли самостоятельно выбраться из воды на Почтовой площади

В Киеве патрульные полицейские вытащили из Днепра женщину, упавшую в реку, и мужчину, который пытался ее спасти, но не мог вылезти на берег.

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Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram-канале, инцидент произошел ночью на Почтовой площади.

"Ночью патрульные получили вызов на речной причал. Заявитель сообщил, что два человека упали в Днепр и самостоятельно не могут выбраться из реки. Вблизи Почтовой площади, между теплоходами, патрульные увидели в воде двух человек. Слаженно и быстро инспекторы Александр Гребелюк и Станислав Бутов вытащили из воды женщину и мужчину, которого уже покидали силы держаться на плаву", - говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что увидел, как женщина по неосторожности упала в реку, и он бросился ее спасать, прыгнув в Днепр, но на берег они вылезти сами не могли.

Копы вызвали для спасенных медиков, к счастью, помощь врачей им не понадобилась.

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Также патрульные опубликовали видео с места происшествия.

Ранее в Киеве копы спасли на мосту Патона 20-летнего студента, который пытался покончить с собой из-за финансовых проблем и сложностей на учебе.

Также в столице из ямы дождевой канализации спасли голого мужчину.

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Киев Днепр причал

Источник: Сегодня

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