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Киевские фискалы изъяли из продажи мобильных телефонов на 2,6 млн гривен

21 июня, 16:45

Фигуранты дела организовали схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах

Фото: Pixabay

В Киеве изъяли из незаконного оборота крупную партию мобильных телефонов, оборудования и аксессуаров известной торговой марки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Киеве.

"В рамках проведения операций "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 и ч.3 ст. 229 УК Украины была установлена группа лиц, в т.ч. один из местных ФЛП, которые организовали схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

В частности, фигуранты покупали импортируемые по заниженной таможенной стоимости из Китая и США мобильные телефоны, ноутбуки, настольные персональные компьютеры, планшеты, смарт-часы известной торговой марки и аксессуары к ним и реализовывали их оптом и в розницу за наличный расчет.

Товар реализовывали в столице, Киевской, Черновицкой областях - в магазинах и торговых сетях, незаконно используя знаки для товаров и услуг известной торговой марки и ее фирменное наименование.

При этом в бухгалтерском и налоговом учете отражались недостоверные данные.

По результатам проведенных мероприятий в Киеве из незаконного оборота была изъята партия мобильных телефонов, оборудования и аксессуаров на сумму 2,6 миллиона гривен, А также черновые записи и другие доказательства незаконной деятельности фигурантов.

Напомним, в Киевской области изъяли из незаконного оборота крупную партию ювелирных украшений, ввезенных на территорию Украины вне таможенного контроля.

Также мы сообщали, что в Донецкой области правоохранители обнаружили склад незаконно изготовленных подакцизных товаров. Во время обыска правоохранители изъяли 108 пластиковых емкостей объемом 10 литров каждая. Емкости были заполнены прозрачной жидкостью с резким запахом спирта общим объемом 1080 литров. Ориентировочная стоимость изъятого – 270 тысяч гривен. 

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Тег Киев, телефон, фискалы

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