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Столичные копы нашли девушку, которая ушла из дома и не вернулась

17 марта, 10:17

Наталья Руда

Пропавшая находилась у своего друга в Киевской области

Столичные правоохранители нашли 16-летнюю девушку, которая три дня назад ушла из дома на улице Рижской и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"В полицию Киева обратилась женщина с заявлением о том, что ее дочь, 2004 года рождения, после ссоры с родственниками ушла из квартиры на улице Рижской и не вернулась домой. Родственники сообщили, что дочь может поехать к своему другу, который живет в Киевской области. Поэтому установили его адрес и нашли девушку именно там", – говорится в сообщении.

Девушку вернули домой и провели с ней, а также с ее родителями профилактическую беседу. Установлено, что никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было.

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/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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Ранее сообщалось о розыске 34-летнего бизнесмена из Малой Ольшанки Вадима Трищева. Он пропал в ночь на 13 марта, а его машину нашли сожженной дотла.

Кроме того, столичные полицейские разыскали студентку 2002 года рождения, которая ушла из общежития на улице Стельмаха и не вернулась. В полицию обратились ее родители, уточнив, что девушка не выходит с ними на связь.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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Киев дети розыск

Источник: Сегодня

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