Киевские копы не могут догнать пони (видео) 2019-07-31T23:20:00+03:00 Происшествия Животное разгуливает столицей, не обращая внимания на полицейских

Неуловимый пони, очевидно, сбежавший из парка, разгуливает столицей. Он уверенно гуляет улицей, в то время, как его пытаются поймать полицейские. Момент, когда животное убегает от патрульного, сняли прохожие. Это видео активно распространяется сетью. Только в течение часа оно собрало более 13 тыс. просмотров и десятки язвительных комментариев.

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Напомним, в минувшем году довольно необычная спасательная операция была организована в американском Хьюстоне, штат Техас, потерпевшим в котором выступил жеребенок. После обрушившегося на город шторма местный офицер полиции услышал странные крики и обнаружили, что в одном из дренажных каналов застрял детеныш пони. Чтобы помочь животному, сперва пришлось вколоть ему успокоительное, а потом при помощи инструментов, спасатели разрезали металлические конструкции и разбили бетон.

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Кроме того, аналогичная ситуация произошла тоже в Киевской области, где в селе Фурсы конь, который гуляя по двору, провалился в глубокую яму, в которой его хозяин заготавливал на зиму жом.

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