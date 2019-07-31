Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,25
28,08

Киевские копы не могут догнать пони (видео)

Сегодня, 23:20

Животное разгуливает столицей, не обращая внимания на полицейских

Киевские копы не могут догнать пони (видео) Происшествия Животное разгуливает столицей, не обращая внимания на полицейских

Неуловимый пони, очевидно, сбежавший из парка, разгуливает столицей. Он уверенно гуляет улицей, в то время, как его пытаются поймать полицейские. Момент, когда животное убегает от патрульного, сняли прохожие. Это видео активно распространяется сетью. Только в течение часа оно собрало более 13 тыс. просмотров и десятки язвительных комментариев.

Реклама

Напомним, в минувшем году довольно необычная спасательная операция была организована в американском Хьюстоне, штат Техас, потерпевшим в котором выступил жеребенок. После обрушившегося на город шторма местный офицер полиции услышал странные крики и обнаружили, что в одном из дренажных каналов застрял детеныш пони. Чтобы помочь животному, сперва пришлось вколоть ему успокоительное, а потом при помощи инструментов, спасатели разрезали металлические конструкции и разбили бетон.

В тренде
"Шахтер" в сложном матче одержал первую победу при новом тренере
Александрия - Шахтер

Кроме того, аналогичная ситуация произошла тоже в Киевской области, где в селе Фурсы конь, который гуляя по двору, провалился в глубокую яму, в которой его хозяин заготавливал на зиму жом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев видео пони животное полицейские

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследования
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследованияЗапад
На Киев обрушился сильный ливень: затоплены улицы, а люди плавают на батутах (фото и видео)
На Киев обрушился сильный ливень: затоплены улицы, а люди плавают на батутах (фото и видео)Происшествия
В Киеве Chevrolet на
В Киеве Chevrolet на "зимней резине" столкнулся с Mitsubishi: четверо пострадавших (фото и видео)Происшествия
В Белой Церкви полиция и спецназ проводят масштабные обыски: появились фото и подробности
В Белой Церкви полиция и спецназ проводят масштабные обыски: появились фото и подробностиПроисшествия
В центре Киева на пешеходном мосту снова треснуло стекло: видео
В центре Киева на пешеходном мосту снова треснуло стекло: видеоПроисшествия

Новости партнеров

Сейчас женственность, как никогда в моде
Сейчас женственность, как никогда в моде
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
1-но и 2-х комфорочные плиты со скидками в городе
1-но и 2-х комфорочные плиты со скидками в городе
Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека
Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека
Роскошные купальники для настоящих модниц
Роскошные купальники для настоящих модниц