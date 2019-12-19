Киевские копы показали видео с Совских прудов, где нашли тело женщины у машины

По словам свидетелей, накануне погибшая употребляла алкогольные напитки и ездила на автомобиле

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичная полиция опубликовала видео с Совских прудов, где 19 декабря у пустой машины было найдено тело женщины.

Новости "Сегодня" сообщали, что погибшую 39-летнюю киевлянку в озере на улице Колоскова нашел прохожий, который и позвонил в полицию. На теле женщины насильственных следов смерти не нашли. По словам свидетелей, накануне она употребляла алкогольные напитки и ездила на автомобиле.

Начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – естественная смерть. Правоохранители отмели, что у женщины были признаки переохлаждения.

Ранее сообщалось, что полиция Киева расследует загадочное убийство на Печерске. Утром 17 декабря там обнаружили труп мужчины, возле которого лежала в крови женщина. У нее был отрезан средний палец на руке и разорваны уши.

Также сообщалось, что в одной из квартир жилого дома на улице Евгения Коновальца на столичном Печерске утром в воскресенье, 7 апреля, обнаружили труп молодой женщины.

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