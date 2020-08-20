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Киевские копы рассказали подробности гибели лося, выбежавшего на проезжую часть

20 августа, 11:13

Наталья Руда Наталья Руда

Животное испугалось сигнала проезжавшего поезда и бросилось на проезжую часть, где столкнулось с Daewoo

Столичные копы сообщили подробности гибели лося на улице Саперно-Слободской утром в четверг, 20 августа.

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Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева, около шести утра копы получили несколько вызовов о том, что лося заметили на проезжей части. Автопатруль начал поиски и заметил лося на улице Гринченко. Сразу несколько экипажей прибыли на помощь и сумели согнать животное на зеленую зону и удерживать его там.

"Патрульные немедленно сообщили в соответствующие службы и ждали помощи специалистов. Ситуацию осложняло то, что приблизительный вес лося составлял 500 кг, кроме того, животное было очень пугливым. Трагедии избежать не удалось: поезд, который ехал мимо, неожиданно подал звуковой сигнал, чем очень напугал животное. Обезумевшое от страха животное сломя голову побежало в направлении улицы Саперно-Слободской, выбежало на проезжую часть, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo", - говорится в сообщении.

В результате инцидента лось погиб. Кроме того, полиция показала фото разбитой машины.

Фото: патрульная полиция Киева
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Фото: патрульная полиция Киева

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Новости "Сегодня" ранее писали о животном и о попытках его отловить. В частности, на поимку животного несколько раз в прошлом году выезжали сотрудники Киевского зоопарка, команда спасения животных и столичные активисты. Впрочем, животное каждый раз убегало от людей. Скорее всего, лось просто боялся переходить оживленное транспортное Столичное шоссе, поэтому и жил в том районе.

Также напомним, что в Киеве на Южном мосту микроавтобус сбил лося.

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Киев животные лось

Источник: Сегодня

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