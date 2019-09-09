Киевские пожарные спасли кота из объятой огнем квартиры

Кот не пострадал, но был очень напуган

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Вчера вечером, 8 сентября, во время крупного пожара на проспекте Леся Курбаса, 5А столичные пожарные спасли кота. Огонь бушевал в квартире на девятом этаже.

"Пожар был очень сильным, квартира практически полностью выгорела. К пожарным возле дома подбежала женщина и сообщила, что проживает в соседней квартире, где произошло возгорание, она умоляла спасти ее котика, который находился в соседней квартире на девятом этаже. Там была очень большая температура. Огнеборцы из 9 пожарной части пробрались в квартиру и вынесли котика, передав хозяйке. Породу кота мы не знаем, он конечно был перепуган, но совершенно не пострадал ни от дыма, ни от воды. Хозяйка вместе с ним быстро ушла, поэтому даже как зовут крупного котофея, мы не спросили", – рассказали "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Кстати, во время тушения пожара в сгоревшей квартире было обнаружено тело неизвестного пола, кто именно погиб – установит экспертиза. Во время пожара было эвакуировано 30 жителей дома.

Также в социальных сетях появилось видео ЧП.

Ранее сообщалось, что в связи с пожарами на торфяниках под Киевом столицу окутал запах гари.

Также мы писали, что в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала на помощь с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

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