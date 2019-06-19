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Киевские спасатели показали, как доставали из огромной ямы провалившееся авто: фото

19 июня, 15:26

ЧП произошло из-за повреждения теплосетей

Вчера вечером в самом сердце Киева произошло серьезное происшествие. Как сообщали "Сегодня", в районе дома №4 по ул. Крещатик легковой автомобиль Citroen провалился в образовавшуюся под ним огромную яму. Доставали машину столичные бойцы "Киевской аварийно-спасательной службы".

"Авто поднимали с провала с помощью эвакуатора и специального снаряжения", - рассказали в КАСС.

В Киевской горадминистрации также сообщали, что на этом участке произошло повреждение тепловых сетей диаметром 100 мм, вследствие чего и провалился асфальт. Сотрудники "Киевтеплоэнерго" еще вчера вечером приступили к ремонту. В результате происшествия была отключена горячая вода в одном жилом доме по адресу ул. Трехсвятительская, 3. Предварительно планировали, что ремонтные работы будут завершены до вечера 19 июня.

Ранее на Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму.


Напомним, что 1 апреля в центре Киева на улице Деловой произошел прорыв трубы и провал асфальта. Пострадавших в результате ЧП нет, однако над местом провала "завис" автомобиль Mitsubishi.

Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.

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Тег Киев, дорога, асфальт

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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