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В Киеве водолазы достали из Днепра тело мужчины

13 июня, 14:51

ЧП произошло возле моста Метро

Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Фото: kyiv.dsns.gov.ua.

В Киеве водолазы достали из Днепра тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.

"В 12:12 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от правоохранителей об обнаруженном теле мужского пола в реке Днепр возле моста Метро", – говорится в сообщении.

Как оказалось, тело мужчины находилось на расстоянии 30 м от берега на поверхности воды. Водолазы с помощью водолазного снаряжения достали его и передали правоохранительным органам, которые установят причины трагедии.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киевской области близ села Блидча на реке Тетерев произошло ЧП. 12 июня там утонула молодая женщина 1992 года рождения с пятилетним сыном. Утром в четверг, 13 июня, спасатели нашли тело погибшей женщины, поиски тела мальчика продолжаются.

Также сообщалось о трагедии в Чернигове, где на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.


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Тег Киев, утопленник, утонул, мост метро, ГСЧС

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Сегодня

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