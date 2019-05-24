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Киевские водолазы за сутки достали из Днепра тела двух мужчин

24 мая, 13:57

Тела передали правоохранителям

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В течение суток водолазы в Киеве достали из Днепра тела двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСЧС.

Так, накануне, 23 мая, в 14:13 в оперативно-координационный центр поступило сообщение об обнаруженном теле человека в реке Днепр возле Южного моста в Дарницком районе.

"На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения. Прибыв к месту вызова, было установлено, что на расстоянии 40 м от берега на поверхности воды находится тело мужчины. С помощью водолазно-спасательного снаряжение спасатели достали тело и передали его сотрудникам правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

Следующий подобный вызов об обнаруженном теле возле моста Южный в Голосеевском районе поступил в ГСЧС в 16:39. 

Прибыв к месту вызова, было установлено, что на расстоянии 300 м от берега на поверхности воды находится тело мужчины. Спасатели достали тело мужчины и передали его правоохранителям.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее сообщалось, что в селе Дмитровка Киево-Святошинского района произошло ЧП: в пруду на улице Новой утонул мужчина 1988 года рождения.

Также в Киеве из вод озера Заплавное в Дарницком районе спасатели извлекли из воды тело девушки, которой на вид было около 16 лет. Водолазы с помощью специального снаряжения извлекли тело погибшей и передали сотрудникам правоохранительных органов, которым предстоит установить, была причиной гибели девушки случайность, суицид или же смерть наступила в результате насилия.

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Тег Киев, утопленник, водолазы

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Сегодня

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