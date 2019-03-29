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Киевские врачи, требовавшие взятку у участника АТО, пойдут под суд

Сегодня, 14:16

Врачи требовали у мужчины полторы тысячи долларов за группу инвалидности

Фото: прокуратура Киева
Фото: прокуратура Киева.
Киевские врачи, требовавшие взятку у участника АТО, пойдут под суд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e0b/54d/5c9e0b54d1a1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e0b/54d/5c9e0b54d1a1a.jpg Происшествия Врачи требовали у мужчины полторы тысячи долларов за группу инвалидности

Киевская прокуратура направила в суд обвинение в отношении врачей, которые требовали взятку у участника АТО за установление инвалидности, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, под суд пойдут врач-эксперт Центральной военно-врачебной комиссии МОУ и глава Центрального МСЭК №1 Киевского городского центра медико-социальной помощи. За установление группы инвалидности они требовали взятку в полторы тысячи долларов у участника АТО, который получил травму ноги во время боевых действий на Донбассе. Их задержали прямо на рабочем месте во время получения взятки.

Фото: прокуратура Киева

При этом в ходе обысков по местам работы и проживания у них нашли денег на 135 тыс. долларов и более 20 конвертов с деньгами и меддокументацией лиц, которые подавали документы на установление группы инвалидности.

Фото: прокуратура Киева

По результатам отработки лиц, чьи медицинские документы были обнаружены, одному из подозреваемых дополнительно инкриминируется еще один эпизод получения взятки в 800 долларов.
 
По результатам расследования обвинительный акт по данному уголовному производству по ч. 3 ст. 368 УК Украины и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины направлен для рассмотрения по существу в Печерский районный суд. Во время расследования этого дела установлены факты совершения уголовных преступлений, которые выделены в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в Киевской области задержали двух человек, которые пытались дать процессуальному прокурору взятку в пять тысяч долларов. 

Также мы писали, что в Херсоне мама школьницы обвинила директора во взяточничестве. Последняя якобы требовала тысячи гривен за зачисление ребенка в учебное заведение. Директор под следствием и от работы отстранена. "Сегодня" узнали детали истории.


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Тег Киев, взятка, врачи, инвалидность , ато

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Сегодня

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