Киевские врачи, требовавшие взятку у участника АТО, пойдут под суд

Врачи требовали у мужчины полторы тысячи долларов за группу инвалидности

Фото: прокуратура Киева.

Киевские врачи, требовавшие взятку у участника АТО, пойдут под суд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e0b/54d/5c9e0b54d1a1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e0b/54d/5c9e0b54d1a1a.jpg 2019-03-29T14:16:00+02:00 Происшествия Врачи требовали у мужчины полторы тысячи долларов за группу инвалидности

Киевская прокуратура направила в суд обвинение в отношении врачей, которые требовали взятку у участника АТО за установление инвалидности, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, под суд пойдут врач-эксперт Центральной военно-врачебной комиссии МОУ и глава Центрального МСЭК №1 Киевского городского центра медико-социальной помощи. За установление группы инвалидности они требовали взятку в полторы тысячи долларов у участника АТО, который получил травму ноги во время боевых действий на Донбассе. Их задержали прямо на рабочем месте во время получения взятки.

Фото: прокуратура Киева

При этом в ходе обысков по местам работы и проживания у них нашли денег на 135 тыс. долларов и более 20 конвертов с деньгами и меддокументацией лиц, которые подавали документы на установление группы инвалидности.



Фото: прокуратура Киева

По результатам отработки лиц, чьи медицинские документы были обнаружены, одному из подозреваемых дополнительно инкриминируется еще один эпизод получения взятки в 800 долларов.



По результатам расследования обвинительный акт по данному уголовному производству по ч. 3 ст. 368 УК Украины и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины направлен для рассмотрения по существу в Печерский районный суд. Во время расследования этого дела установлены факты совершения уголовных преступлений, которые выделены в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в Киевской области задержали двух человек, которые пытались дать процессуальному прокурору взятку в пять тысяч долларов.

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