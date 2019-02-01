Киевский "Бэтмен" получил семь лет тюрьмы за грабежи

Доказана причастность преступника к 10 разбойным нападениям

Фото: Добрев.

Киевский "Бэтмен" получил семь лет тюрьмы за грабежи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/462/4c5/5c54624c521e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/462/4c5/5c54624c521e0.jpg 2019-02-01T17:14:00+02:00 Происшествия Доказана причастность преступника к 10 разбойным нападениям

В Киеве 35-летнего жителя приговорили к семи годам лишения свободы за совершение разбойных нападений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Правоохранители выяснили, что с начала марта 2018 года в Киеве было совершено ряд разбойных нападений на различные кредитные учреждения. Злоумышленник надевал детские маскарадные маски "Человека-паука", "Бэтмена" и угрожая ножом грабил кассы.

Мужчину удалось задержать, в ходе следствия установили его причастность к 10 разбойным нападениям. Общий размер материального ущерба составил почти 80 тыс. грн. Мужчина признан виновным по ч.3 ст.187 ("Разбой") и ч. 2 ст. 263 ("Незаконное хранение оружия") УК Украины, его приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения обвиняемому в виде содержания под стражей суд оставил без изменений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве произошел всплеск бандитизма. За сутки происходит более 200 преступлений. Наиболее распространены кражи и разбойные нападения.

Кроме того, мы сообщали о том, что 31 января уволенный сотрудник ограбил кофейню в столице. Из кассы мужчина украл около 10 тысяч гривен, его тут же задержали.

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