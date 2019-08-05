Мужчина задолжал таксисту семь тысяч гривен за несостоявшуюся поездку в Сумы

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Киевский таксист посадил своего пассажира на цепь в подвале из-за долга https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-08-05T13:45:00+03:00 Происшествия Мужчина задолжал таксисту семь тысяч гривен за несостоявшуюся поездку в Сумы

В Киевской области задержали таксиста, который приковал своего пассажира цепью в подвале из-за неоплаченной поездки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"В полицию Киевской области обратился 38-летний житель г. Сумы, который сообщил, что его удерживали в подвале. Установлено, что заявитель, сделал заказ в такси завезти его в Сумы. Не доехав до места назначения, таксист попросил рассчитаться за поездку. Однако пассажир сообщил, что на счету нет денег. Водитель пошел ему навстречу и отвез в ближайшее отделение банка. Но выяснилось, что мужчина имеет долг в финансовом учреждении, поэтому в займе ему отказали", – говорится в сообщении.

После этого таксист с пассажиром решили вернуться в Киев, однако и в столице клиенту такси не удалось достать деньги.

"Тогда, по своему усмотрению, водитель решил получить деньги. Пассажир задолжал за поездку 7000 гривен. Гражданин отвез пассажира в собственный гараж в с. Софиевская Борщаговка. Там в подвале он связал ему ногу цепью и закрыл", – уточнили в полиции обстоятельства инцидента.

Реклама

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

В тренде Зеленский посетит Турцию: стали известны детали визита

По словам пострадавшего, она нашел в помещении инструменты, благодаря чему ему удалось самостоятельно освободиться. На цепи он провел около семи часов.

На данный момент решается вопрос о мере пресечения задержанному таксисту.

В связи с этим открыто уголовное производство по ч. 2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее в Киеве полицейские задержали таксиста за изнасилование и ограбление женщины. При этом мужчину подозревают в совершении еще одного аналогичного преступления и краж из хостелов.

Также в Кривом Роге полицейские задержали мужчину, который пытался убить таксиста. Молодой парень ударил водителя ножом в шею и грудь

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама