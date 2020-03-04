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Киевские таможенники нашли в посылке из США масонский ритуальный меч (видео)

4 марта, 09:59

Наталья Руда

Почти метровое холодное оружие изъяли и составили протокол

Сотрудники Киевской таможни во время проверки почтового отправления из США обнаружили масонский ритуальный меч. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Длина меча с рукояткой составляет 90,7 см, эксперты определили его как длинноклинковое холодное оружие колющего действия.

Данное оружие схоже по внешнему виду с масонскими мечами, распространенными в США в XIX-XX веках. В таможенной декларации это оружие отправитель назвал сувениром.

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Уточняется, что оружие изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

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При этом отмечается, что это уже третий раз, когда во время таможенного контроля международных почтовых отправлений киевские таможенники изымают мечи.

Напомним, ранее работники таможенного поста "Овруч" в Житомирской области задержали 82-летнюю монахиню, которая нелегально провозила религиозные старопечатные книги.

Также была блокирована схема ввоза в Украину больших партий товаров известных марок по поддельным документам.

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Киев оружие таможня

Источник: Сегодня

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