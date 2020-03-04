Киевские таможенники нашли в посылке из США масонский ритуальный меч (видео)

Сотрудники Киевской таможни во время проверки почтового отправления из США обнаружили масонский ритуальный меч. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
Длина меча с рукояткой составляет 90,7 см, эксперты определили его как длинноклинковое холодное оружие колющего действия.
Данное оружие схоже по внешнему виду с масонскими мечами, распространенными в США в XIX-XX веках. В таможенной декларации это оружие отправитель назвал сувениром.
Уточняется, что оружие изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.
При этом отмечается, что это уже третий раз, когда во время таможенного контроля международных почтовых отправлений киевские таможенники изымают мечи.
Напомним, ранее работники таможенного поста "Овруч" в Житомирской области задержали 82-летнюю монахиню, которая нелегально провозила религиозные старопечатные книги.
Также была блокирована схема ввоза в Украину больших партий товаров известных марок по поддельным документам.
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