"Киевского террориста", угрожавшего взрывом в банке, отправили под арест

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который 3 августа захватил отделение банка в БЦ "Леонардо", избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 1 октября, без права внесения залога.

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Соответствующее решение принял Печерский районный суд в среду, 5 августа, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

Напомним, что Каримов, который является гражданином Узбекистана, зашел в отделение банка и заявил, что у него в рюкзаке находится взрывчатка. Он отпустил всех людей, оставив в заложниках только руководителя банковского отделения. После этого он потребовал присутствия журналистов, которым представился "святым духом". Его задержали и объявили подозрение по статье о совершении теракта. Выяснилось, что ни в его рюкзаке, ни в помещении банка взрывчатки не было. Кроме того, в Министерстве внутренних дел сообщили, что Сухроб Каримов болен олигофренией.

Накануне Каримову не смогли избрать меру пресечения, так как его адвокат заявила отвод судье на основании того, что та отказалась удовлетворить ходатайство о переводе текста подозрения на русский язык.

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