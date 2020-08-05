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"Киевского террориста", угрожавшего взрывом в банке, отправили под арест

5 августа, 17:47

Наталья Руда Наталья Руда

Сухробу Каримову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 октября

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который 3 августа захватил отделение банка в БЦ "Леонардо", избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 1 октября, без права внесения залога.

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Соответствующее решение принял Печерский районный суд в среду, 5 августа, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

Напомним, что Каримов, который является гражданином Узбекистана, зашел в отделение банка и заявил, что у него в рюкзаке находится взрывчатка. Он отпустил всех людей, оставив в заложниках только руководителя банковского отделения. После этого он потребовал присутствия журналистов, которым представился "святым духом". Его задержали и объявили подозрение по статье о совершении теракта. Выяснилось, что ни в его рюкзаке, ни в помещении банка взрывчатки не было. Кроме того, в Министерстве внутренних дел сообщили, что Сухроб Каримов болен олигофренией.

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"Киевского террориста", угрожавшего взрывом в банке, отправили под арест

Накануне Каримову не смогли избрать меру пресечения, так как его адвокат заявила отвод судье на основании того, что та отказалась удовлетворить ходатайство о переводе текста подозрения на русский язык.

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Киев суд террористы

Источник: Сегодня

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