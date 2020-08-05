"Киевскому террористу" назначат психэкспертизу – адвокат Каримова не согласен

Подозреваемый опроверг информацию, что состоит на учете или когда-либо лечился у психиатра

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который 3 августа захватил заложников и угрожал взрывом отделения банка в БЦ "Леонардо", будет назначена психиатрическая экспертиза. Об этом заявил прокурор Александр Жила после заседания Печерского райсуда Киева, сообщает УНИАН.

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Жила пояснил, что суд принял его ходатайство о закрытом заседании "в связи с тем, что мы выясняли вопрос о состоянии здоровья подозреваемого, выясняли достоверность информации в СМИ о пребывании его на учете в психоневрологическом диспансере".

По его словам, сторона обвинения "не желает давать трибуну для объявления взглядов подозреваемого в совершении террористического акта лица".

Как сообщил прокурор, подозреваемый в суде не признал свою вину и опроверг информацию, что состоит на учете или когда-либо лечился у психиатра.

Вместе с тем, подчеркнул Жила, психиатрическая экспертиза подозреваемому все же будет назначена, а в суде подозреваемый вел себя вполне адекватно.

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Защитник Каримова – Игорь Ляшенко – тоже утверждает, что его подзащитный психически здоров и его никто не подстрекал к совершению преступления.

Адвокат отметил, что не согласен с подозрением, которое инкриминирует Каримову обвинение. Он утверждает, что нельзя говорить о теракте, это было ложное сообщение о минировании.

Также Ляшенко заявил, что его клиент выступает за максимальную публичность судебного процесса и хочет, чтоб в суде присутствовали журналисты.

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Кроме того, Ляшенко сообщил, что будет подавать апелляцию на решение суда по мере пресечения для Каримова.

"Я считаю, что его действия должны квалифицироваться не как теракт, а по ст. 259 (заведомо ложное сообщение о минировании). Взрывчатку при нем не нашли, в кабинете с ним находились лишь два человека, он никоим образом им не угрожал, и они могли пользоваться средствами связи", – отметил адвокат.

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По словам Ляшенко, Каримов хотел воспользоваться возможностью объявить свое видение ситуации в стране, и именно поэтому требовал присутствия журналистов.

На вопрос, является ли Каримов психически здоровым, адвокат ответил, что точно этого не знает, ведь не специалист по психиатрии, но его клиент общается вполне адекватно.

Напомним, 5 августа Печерский райсуд принял решение по "киевскому террористу" и отправил Каримова под арест до 1 октября.

Также сайт "Сегодня" со ссылкой на замминистра внутренних дел Антона Геращенко сообщал, что захватчик банка в центре Киева болен олигофренией.

Одна из заложниц "киевского терориста" рассказала, о чем разговаривала с Каримовым:

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