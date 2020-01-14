Кипяток в Ocean Plaza: пострадавшие получили ожоги разной степени сложности

От кипятка после прорыва в Ocean Plazaпострадавшие получили ожоги разной степени сложности.
Об этом сообщили сайту "Сегодня" в КП "Киевтеплоэнерго".
"Медики на месте предоставляли людям помощь, ожоги нетяжелые. Людей госпитализируют. Среди пострадавших нет детей. Сколько точно людей пострадало от кипятка, на данный момент выясняется", – сообщили сайту "Сегодня" в КП "Киевтеплоэнерго".
Напомним, что ранее сообщалось, что из-за прорыва трубы пострадало 9 человек. Люди кричали от боли, обожженных выносили на руках.
Ранее коммунальщики заявили, что магистраль проходила испытания в летний период и она не была аварийной.
Сейчас задача тепловиков и спасателей – убрать автобус с места аварии.
В "Київтеплоенерго" обіцяють, що будинки в районі не залишаться без тепла.
Смотрите также онлайн-трансляцию с места происшествия.
Сайт "Сегодня" внимательно следит за инцидентом. Все подробности, фото и видео вы можете узнать и увидеть в спецтеме.
Более об инциденте вы может прочитать в нашей хроники событий.
Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы
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