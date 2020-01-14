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Кипяток в Ocean Plaza: пострадавшие получили ожоги разной степени сложности

14 января, 00:35

Александр Марущак

Среди пострадавших, к счастью, нет детей

От кипятка после прорыва в Ocean Plazaпострадавшие получили ожоги разной степени сложности.

Об этом сообщили сайту "Сегодня" в КП "Киевтеплоэнерго".

"Медики на месте предоставляли людям помощь, ожоги нетяжелые. Людей госпитализируют. Среди пострадавших нет детей. Сколько точно людей пострадало от кипятка, на данный момент выясняется", – сообщили сайту "Сегодня" в КП "Киевтеплоэнерго".

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Видео: facebook.shuban.m

Напомним, что ранее сообщалось, что из-за прорыва трубы пострадало 9 человек. Люди кричали от боли, обожженных выносили на руках.

Ранее коммунальщики заявили, что магистраль проходила испытания в летний период и она не была аварийной.

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Сейчас задача тепловиков и спасателей – убрать автобус с места аварии.

В "Київтеплоенерго" обіцяють, що будинки в районі не залишаться без тепла.

Смотрите также онлайн-трансляцию с места происшествия.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за инцидентом. Все подробности, фото и видео вы можете узнать и увидеть в спецтеме.

Более об инциденте вы может прочитать в нашей хроники событий.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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Киев потоп торговый центр кипяток ожоги затопило пострадавшие ocean plaza залило

Источник: Сегодня

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