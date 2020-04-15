Кличко о скандале со взяткой в КГГА: "Кто-то должен сесть"

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к НАБУ с просьбой оперативно расследовать дело о якобы поимке на взятке первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника. Напомним, вчера в его кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили обыск.

"Я всегда говорил и предупреждаю всех чиновников: если слабы к деньгам и не понимаете своей ответственности, – лучше здесь не работать. Главные принципы, по которым люди выбирают власть, и по каким я стал мэром, – нулевая толерантность к коррупции и справедливость. И, если чиновник виноват – должен отвечать по закону! Здесь без вариантов. Я никого не покрывал и покрывать не буду!", – заявил мэр во время онлайн-брифинга.

Также он отметил, что если его заместитель невиновен, а история о взятке является чьей-то манипуляцией, чтобы дискредитировать городскую власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит.

"Я это дело доведу до конца! И требую – чтобы не было политической ангажированности правоохранителей – открытого и публичного расследования этого дела! Кто-то должен сесть – или коррумпированный чиновник, или те – кто фабриковал это дело!", – подытожил Виталий Кличко.

Отметим, что сам Николай Поворозник заявил, что происходящее стало шоком для него и его коллег, и что он уже не первый год работает честно и никогда взяток не брал.

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Ранее источник "Сегодня" в КГГА сообщил, что обыск у первого зама главы горадминистрации действительно проходил, однако никаких денег в его кабинете не изымали, а самого чиновника не задерживали. По словам источника, Николай Поворозник впустил сотрудников СБУ в свой кабинет поскольку они проводили оперативно-следственные действия, даже без постановления суда.

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