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Кличко о трещинах на новом "стеклянном" мосту в Киеве: Такие диверсии – это криминал

26 мая, 19:43

По словам мэра, за два дня на мосту побывали тысячи человек

Фото: dtp.kiev.ua / Facebook
Фото: dtp.kiev.ua / Facebook.

Появившиеся трещины на стеклянном полу нового пешеходно-велосипедного моста в центре Киева могли появиться из-за действий вандалов. Об этом 26 мая написал мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что мост был открыт накануне, а за вчера и сегодня там побывали тысячи людей.

"Несколько часов назад вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается, – акт вандализма", – подчеркнул мэр.

Кличко допустил, что механическое повреждение могло произойти снизу моста.

"Рассматривается версия того, что стреляли… Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии – это криминал. И будут иметь жесткий ответ. Обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся", – заключил он.

Напомним, мост был открыт 25 мая, он соединяет парк на Владимирской горке и площадь под Аркой дружбы народов. Подробнее смотрите в фоторепортаже "Сегодня": "Велопешеходный мост в Киеве: как выглядит новая достопримечательность после открытия".


О том, что на поверхности появились трещины, сообщили очевидцы в соцсетях. Отмечалось, что "хулиганы ночью снизу расстреляли из нарезного оружия".

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Тег Киев, мост, Кличко, вандализм, диверсия

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