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Кличко рассказал, как Киев поможет пострадавшим от взрыва на Позняках

22 июня, 12:50

Наталья Руда Наталья Руда

Город готов выделить 30 миллионов гривен

Власти Киева готовы выделить из резервного фонда 30 миллионов гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых на улице Саломеи Крушельницкой произошел взрыв. Об этом на брифинге 22 июня сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Я сегодня утром был на совещании у премьер-министра и предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину средств на жилье для них может предоставить город. А половину – выделить правительство. Киев готов выделить из резервного фонда 30 миллионов гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Премьер пообещал рассмотреть возможность помощи от государства", – сказал Кличко.

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Ранее в пресс-службе Кабмина сообщили, что пострадавшим в результате взрыва на Позняках киевлянам выплатят компенсацию для приобретения аналогичного жилья. Отметим, что без жилья остались 125 человек, которые проживали в 40 квартирах одной из секций дома.

Напомним, что взрыв в жилой многоэтажке, в результате которого погибли три человека, квалифицирован правоохранительными органами по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. При этом жильцы разрушенного дома сообщили, что за несколько дней до ЧП в одной из квартир был слышен запах газа.

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Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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Киев взрыв компенсации позняки

Источник: Сегодня

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