Кличко рассказал, как себя чувствует инфицированный COVID-19 мэр Монастыриска

Мэр Монастыриска Тернопольской области Андрей Старух, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию, чувствует себя нормально и продолжает работать. Об этом рассказал его столичный коллега Виталий Кличко.

Как выяснилось, киевский мэр звонил Старуху.

"Он чувствует себя нормально и продолжает работать дистанционно", – отметил Кличко.

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Сейчас мэр Монастыриска управляет мероприятиями по предотвращению распространения вируса в городе дистанционно.

"Сегодня, в этой ситуации, главный фронт борьбы с коронавируса – на местах. В городах и местечках Украины. Основные усилия – на плечах лидеров общин, которые делают все, чтобы защитить людей от угрозы", – добавил Кличко.

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Напомним, о том, что у него обнаружили коронавирус, Андрей Старух заявил 31 марта.

"Сложно быть на передовой и остаться полностью невредимым. Только что лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID 19. У моего заместителя – Андрея Гладыша, с которым мы вместе сдавали анализы, результат отрицательный, он здоров", – рассказал чиновник в своем Facebook.

Также сообщалось, что в Тернополе в детскую больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию попал месячный ребенок.

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