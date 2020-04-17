Кличко рассказал, сколько врачей в Киеве заразились коронавирусом

По данным мэра Киева, по состоянию на 16 апреля, в стационарах находится 19 медиков

В столичных больницах с подтвержденными тестами на инфекцию коронавируса, по состоянию на 16 апреля, находились 19 медиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Еще 179 вынуждены были уйти на самоизоляцию, они находятся дома. Виталий Кличко заверил: все медицинские работники, которые контактировали с зараженными коронавирусом, проходят обязательное ПЦР-тестирование. Из-за вспышки коронавируса среди медиков больница N 6 вынуждена была приостановить прием пациентов.

Ранее "Сегодня" писали, что в Киевраде предположили, когда закончится карантин и заработает столичное метро.

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Завтра исполняется месяц, как Киев живет в режиме жесткого карантина.

"Сейчас вам никто не сможет дать ответ – когда закончится карантин. Мое личное мнение по этому поводу – раньше, чем на майские праздники, карантин отменен не будет. И это при условии, если количество инфицированных пойдет на спад. По поводу возобновления работы Киевского метрополитена, то могу сказать, что как только Кабинет министров Украины разрешит Киевраде самостоятельно принимать решение по данному вопросу, то мы сразу будем рассматривать разные варианты. Но пока этот вопрос исключительно в компетенции правительства, и что там думают по этому поводу, нам, увы, неизвестно", – рассказал сайту "Сегодня" Владимир Прокопив, секретарь Киеврады, заместитель мэра Киева.

Также "Сегодня" рассказывали об ужесточении въезда в Киев.

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