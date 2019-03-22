Кличко заверил, что расследование ДТП на Дорогожичах состоится в сжатые сроки

Кличко инициировал проверку предприятия, которому принадлежит маршрутка

Фото: Александр Марущак

Кличко заверил, что расследование ДТП на Дорогожичах состоится в сжатые сроки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3db/46d/5c93db46d75ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3db/46d/5c93db46d75ec.jpg 2019-03-22T01:36:12+02:00 Происшествия Кличко инициировал проверку предприятия, которому принадлежит маршрутка

Расследование ДТП возле станции метро "Дорогожичи" в Киеве, где на пешеходном переходе маршруткой были сбиты три женщины, будет открытым и состоится в сжатые сроки. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Facebook.

"Расследование трагедии произошедшей сегодня возле метро "Дорогожичи", должно быть открытым и состояться в сжатые сроки. Водитель маршрутного такси задержан и дает показания правоохранителям. Эксперты работают на месте, чтобы выяснить причину ужасного ДТП", – заявил столичной городской градоначальник.

Кличко выразил сочувствие пострадавшим, которые сейчас находятся в больницах. "Я инициирую проверку предприятия, которому принадлежит маршрутка. Ее результаты будут обнародованы", – резюмировал мэр Киева.

Напомним, что подробности жуткой аварии на Дорогожичах зафиксировали местные камеры наблюдения. На видео видно, что пешеходы начали свое движение, когда включился зеленый свет светофора. В это время семь человек вышли на дорогу, однако перейти проезжую часть смогли не все.

Водитель маршрутного автобуса сбил трех женщин-пешеходов. Две улетели от авто сразу, а одну женщину автобус потянул за собой. После жуткого ДТП маршрутка остановилась не сразу. Автобус остановился в 10 метрах от перехода, на котором сбил пешеходов.

Ранее в Киеве правоохранители задержали водителя маршрутного такси, который сбил трех человек на Дорогожичах. Он дает показания силовикам. Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он добавил, что за жизни пострадавших сейчас борются медики.















У маршрутки разбито левое ветровое стекло. По словам водителя, у автобуса оказали тормоза, он находится в шоковом состоянии.

Видео: Сегодня

Напомним, 19 марта в результате масштабной аварии на перекрестке Телиги и Щусева близ станции метро "Дорогожичи" в Киеве пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области произошла крупная дорожная аварияс участием двух легковых автомобилей, кареты "скорой помощи" и лося. ДТП случилось на трассе М-01 возле с. Топчиивка. По словам очевидцев, вечером 16 марта на дороге Киев – Чернигов автомобиль KIA сбил лося, а ехавшие за ним Toyota и "скорая" переехали животное, из-за чего оно погибло на месте.

Также напомним, что на Западной Украине случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. В Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.

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