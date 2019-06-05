Князев воспроизвел события дня, когда стреляли в ребенка под Киевом

Также Князев рассказал об больших кадровых изменениях в полиции после трагедии

Учитывая всю резонансность дела о гибели Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого, руководитель Национальной полиции Сергей Князев рассказал поминутно, что происходило в день трагедии.

Об этом шла речь на брифинге руководителя Национальной полиции Сергей Князев, который транслировал телеканал ZIK.

"Сообщение к Нацполиции поступило из районной больницы в 16:55. Там сказали о том, что привезли ребенка с травмой головы. Тогда же выехала следственно-оперативная группа, которая опросила дежурного врача", – сказал Князев.

Он рассказал, что изначально родители говорили о том, что ребенок упал и получил травму. Больше на тот момент не было известно. После этого следственно-оперативная группа совместно с прокурором осмотрели место падения. Составили протокол и изъяли то место, которое было покрыто бурыми кровяными пятнами. Местные же врачи в это время вызвали нейрохирурга из Киева, который приехал уже ближе к вечеру.

"В 22:30 был сделан рентген в реанимационном отделении, и в 23:15 рентгенолог сообщил полицейскому, что в голове ребенка находится неизвестный предмет, а также было сообщено, что имеется входное отверстие. При этом, кроме врача, присутствовал исполняющий обязанности районного отдела полиции офицер Медуница, который понял, что речь может идти о пулевом ранении", – отметил он.

Именно офицер Медуница, по его словам, дал устный приказ – поднять личный состав по тревоге, а также выехал на место происшествия для дополнительного проведения следственно-оперативных действий. Там были собраны показания свидетелей и начат расширенный обзор прилегающей территории.

"Несмотря на ночное время, на расстоянии 40 метров от места происшествия, то есть падения ребенка в балке за деревьями, были обнаружены бутылки, одна из которых имела разбитую горловину. После этого начали проводить дополнительный осмотр уже этой территории и вышли на домовладение, где на пороге офицерами полиции в ночное время были обнаружены две гильзы соответствующего калибра, который указан в протоколе осмотра места происшествия", – прокомментировал Князев.

Он отметил, что правоохранители установили, что этот дом принадлежит бывшей жене одного из будущих подозреваемых. После чего начали его разыскивать. При опросе свидетелей выяснилось, что мужчина был не один, а с действующими работниками полиции.

"Уже в шесть утра собралось большое количество руководящего состава, как местного, так и по команде были подняты работники внутренней безопасности. Потому что речь шла о возможной причастности действующих сотрудников полиции, а также было сообщено в Государственное бюро расследований. Около 11 утра официально прибыл работник ГБР, который решил изучить материалы. А в 12:00 следующего дня полиция получила официальную справку от врачей об имеющихся телесных повреждениях. И уже в 13:30 прокурор изменил подследственность и дело перешло в ГБР", – отметил он.

Также Сергей Князев утверждает, что лично 22 мая выехал в главное управление полиции Киевской области, где состоялось совещание по кадрам.

"В тот день, во время совещания, я изменил абсолютно весь руководящий состав блока полиции превенции Главного управления Киевской области. В этот приказ были включены руководители Переяслав-Хмельницкого отделения полиции", – говорит он.

Председатель Национальной полиции Украины признает, что только в Киевской области пришлось сделать большие кадровые изменения.

"Большинство руководителей было только что назначены или изъяты из рабочих мест. Предыдущих работников я заменил из-за их неэффективности", – отмечает Сергей Князев.

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу, 31 мая, в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

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